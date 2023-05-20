Гвардиола высказался о перепалке с игроком «Манчестер Сити» во время матча

Пеп Гвардиола рассказал, что Кевин Де Брейне часто кричит на него во время тренировок

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола высказался о перепалке с полузащитником команды Кевином Де Брейне во время матча в Лиге чемпионов. Слова специалиста приводит ESPN.

«Мне нравится эта энергия. Это не первый такой случай, когда Кевин кричит на меня. Вы этого не видите, как же много он кричит на меня на тренировках. Но это то, что нам нужно», — рассказал тренер. Он добавил, что после таких всплесков эмоций футболист «становится лучшим».

18 мая Goal сообщил о перепалке Гвардиолы и Де Брейне во время полуфинальной встречи в Лиге чемпионов с мадридским «Реалом». По информации издания, футболист повернулся в сторону специалиста и раздраженно крикнул ему: «Заткнись, заткнись!» После матча тренер рассказал, что в этот момент советовал игрокам не спешить в развитии атак.

17 мая «Манчестер Сити» разгромил «Реал» во втором полуфинальном матче Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 4:0. Первый матч команд закончился вничью — 1:1. Таким образом, англичане вышли в финал турнира.