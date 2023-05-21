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19:48, 21 мая 2023Спорт

Тренер ЦСКА отреагировал на неприличный жест игрока «Спартака» во время дерби

Тренера ЦСКА Федотова удивило удаление футболиста Виллиана Роши в матче со «Спартаком»

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов подвел итоги матча 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного «Спартака». Его слова приводит Sport24.

Специалист обратил внимание на то, что судейская бригада слишком долго рассматривала эпизод с удалением нападающего «Спартака» Александра Соболева за неприличный жест. Также его удивила красная карточка, показанная защитнику ЦСКА Виллиану Роше. «Мне интересно, как они эту ситуацию объяснят», — заявил тренер.

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «Спартака». Первый мяч на 37-й минуте забил полузащитник армейцев Хесус Медина. Через три минуты счет сравнял нападающий Квинси Промес. На 65-й минуте Соболев был удален за неприличный жест, вместе с ним красную карточку получил и Роша. На 90-й минуте Промес установил окончательный счет.

Таким образом, после 28 матчей ЦСКА располагается на втором месте в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 54 очка. «Спартак» занимает третье место, набрав 53 очка. Чемпионом досрочно стал петербургский «Зенит» с 65 очками.

В следующем туре ЦСКА на выезде сыграет с «Краснодаром» 27 мая, а «Спартак» примет «Пари Нижний Новгород» днем позднее.

Анастасия Борисова
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