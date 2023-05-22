Диверсанты в Белгородской области скрылись на двух машинах

Baza: в Белгородской области идет поиск машин Geely и «Ока» с украинскими диверсантами

В Белгородской области введен план «Перехват» из-за боев с диверсантами

Начало событий в новости В Белгородской области введен план «Перехват» из-за боев с диверсантами

В Белгородской области правоохранительные органы ведут поиск двух автомобилей, на которых скрылись украинские диверсанты. Об этом сообщает издание Baza.

Разыскиваются серебристый Geely и белая «Ока». В регионе введен план «Перехват».

Между тем, владелец Geely заявил, что его машина стоит в гараже в селе Козинка Грайвороновского округа, куда зашли диверсанты.

Возможно, у разыскиваемого автомобиля другие номера или угонщики сменили госномер.

22 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о заходе украинских диверсантов на территорию Грайворонского округа. Ликвидацией диверсантов занялись российские войска, погранслужба, Росгвардия и ФСБ. О случившемся доложено президенту России Владимиру Путину.