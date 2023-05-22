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18:28, 22 мая 2023Спорт

Бах высказался о заявлении G7 про российских спортсменов

Глава МОК Бах поблагодарил G7 за поддержку их рекомендаций относительно участия россиян

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах высказался о заявлении G7 о допуске российских спортсменов к соревнованиям. Его слова приводятся на сайте организации.

Бах поблагодарил G7 за поддержку их рекомендаций относительно участия россиян в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. «Эта приверженность автономии спортивных организаций возникает в решающий момент, когда несколько правительств угрожают ей», — заявил глава МОК. Он выразил надежду на то, что международный спорт сможет объединить мир.

19 мая лидеры G7 на саммите в Хиросиме заявили, что уважают независимость спортивных организаций. При этом они посчитали, что россияне не должны участвовать в соревнованиях со своим флагом и гимном.

28 марта МОК заявил о возможности допуска к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддержавших спецоперацию на Украине. После этого ряд федераций последовали рекомендациям МОК.

При этом российские спортсмены сталкиваются с проблемами при допуске на турниры из-за сложной проверки. В частности, Международная федерация фехтования запретила принимать участие в соревнованиях олимпийским чемпионкам Софье Великой, Яне Егорян, Софии Поздняковой, Ольге Никитиной и еще девяти саблистам.

Анастасия Борисова
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