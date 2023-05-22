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16:16, 22 мая 2023Силовые структуры

Блогерша Блиновская пропустила слушания по жалобе на свой домашний арест

Блогерша Блиновская не явилась в суд на рассмотрение жалобы на свой домашний арест

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Блогерша Елена Блиновская не явилась в Мосгорсуд на слушания по своей жалобе на решение о домашнем аресте по уголовному делу о неуплате налогов на сумму 918 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Адвокат обвиняемой Никита Морозов передал суду просьбу Блиновской рассмотреть жалобу в ее отсутствие.

Мосгорсуд оставил без изменения меру пресечения блогерше. Ее защита настаивала на запрете определенных действий вместо домашнего ареста.

Федеральная служба исполнения наказаний начала проверку в отношении Блиновской на предмет возможного нарушения условий домашнего ареста. Поводом для этого стала публикация в ее Telegram-канале с просьбой к подписчикам помочь собрать деньги на адвоката и оплату налогов. Если выяснится, что автор марафонов сама заходила в сеть, ей может грозить СИЗО.

В конце апреля суд в Москве поместил Блиновскую под домашний арест до 26 июня. Она проходит по делу об уклонении от уплаты налогов на 918 миллионов рублей.

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Любовь Ширижик
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