Блогерша Блиновская пропустила слушания по жалобе на свой домашний арест

Блогерша Блиновская не явилась в суд на рассмотрение жалобы на свой домашний арест

Блогерша Елена Блиновская не явилась в Мосгорсуд на слушания по своей жалобе на решение о домашнем аресте по уголовному делу о неуплате налогов на сумму 918 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Адвокат обвиняемой Никита Морозов передал суду просьбу Блиновской рассмотреть жалобу в ее отсутствие.

Мосгорсуд оставил без изменения меру пресечения блогерше. Ее защита настаивала на запрете определенных действий вместо домашнего ареста.

Федеральная служба исполнения наказаний начала проверку в отношении Блиновской на предмет возможного нарушения условий домашнего ареста. Поводом для этого стала публикация в ее Telegram-канале с просьбой к подписчикам помочь собрать деньги на адвоката и оплату налогов. Если выяснится, что автор марафонов сама заходила в сеть, ей может грозить СИЗО.

В конце апреля суд в Москве поместил Блиновскую под домашний арест до 26 июня. Она проходит по делу об уклонении от уплаты налогов на 918 миллионов рублей.