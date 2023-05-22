Одна из крупнейших страховых компаний мира уйдет из России

Немецкая страховая компания Allianz окончательно покинет Россию в течение трех месяцев

С российского рынка в течение трех месяцев окончательно уйдет немецкий бренд Allianz, который считается одной из крупнейших в мире страховых компаний. О ликвидации компании под собственным названием в России в разговоре с «Ведомостями» сообщил генеральный директор компаний «Альянс» и «Альянс жизнь», а также советник «Зетта страхования» Игорь Фатьянов.

Allianz 17 мая закрыла сделку по продаже контрольного пакета акций (50,1 процента) бизнеса в России группе «Зетта страхование». Фатьянов рассказал, что продажа была согласована с материнской компанией еще 19 мая 2022 года, однако на согласование всех процессов с регулятором и другими структурами ушел почти год.

В рамках сделки бизнес немецкой компании был продан с дисконтом в соответствии с общими правилами, однако абсолютных цифр Фатьянов не раскрыл. При этом Allianz может вернуться на рынок, поскольку группа по-прежнему владеет пакетом в 49,9 процента акций в объединенной компании, добавил он.

По словам гендиректора «Альянса», все действующие договоры Allianz продолжат действовать. Персонал компаний продолжит работать в обычном режиме, а команда «Зетта страхования» будет частично локализована в бывшем офисе Allianz.

Помимо Allianz, после начала боевых действий на Украине российский рынок покинули или заявили о сокращении деятельности в стране и другие крупные иностранные страховые и перестраховочные компании. Среди них швейцарские Zurich и Swiss Re, а также страховые брокеры Marsh и Aon и их конкурент Willis Towers Watson. Кроме того, о прекращении работы сообщила третья по величине страховая компания в Европе Generali. Помимо этого, компания заявила о заморозке доли в «Ингосстрахе», которая составляет почти 40 процентов.

В ближайшие годы на российском страховом рынке может остаться около сотни страховщиков. К 2025 году на фоне нерентабельности бизнеса и ужесточения регуляторных требований с рынка могут массово уйти в основном небольшие компании, прогнозировали ранее участники рынка.