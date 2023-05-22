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23:51, 22 мая 2023Спорт

В Чехии отреагировали на отказ России отпускать фигуриста в их сборную

В Чехии заявили, что не получили ответа из России о запрете на переход фигуриста Чиризано
Дарио Чиризано

Дарио Чиризано. Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

В Чешской ассоциации фигурного катания отреагировали на отказ Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) отпускать фигуриста Дарио Чиризано в их сборную. Комментарий публикует РИА Новости.

В Чехии заявили, что окончательное решение принято не было. Они подчеркнули, что не получили официального ответа о запрете на переход из России.

18 мая стало известно, что исполком ФФККР не одобрил Чиризано переход в сборную Чехии. Главный тренер национальной команды Елена Чайковская заявила, что фигурист является членом сборной, в которого были вложены огромные деньги.

О планах Чиризано перейти в сборную Чехии стало известно 7 мая. Тогда же фигурист объявил, что встал в пару с чешской фигуристкой Денизой Цимловой. Тренироваться дуэт будет в Монреальской академии танцев на льду.

Чиризано — чемпион юношеских Олимпийских игр 2020 года и победитель первенства России 2022 года. Ранее он на протяжении нескольких лет выступал в дуэте с Ириной Хаврониной, однако в январе они прекратили сотрудничество по инициативе партнерши.

Анастасия Борисова
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