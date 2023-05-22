Возле промзоны в Подмосковье упал дрон

Shot: возле промзоны в подмосковных Люберцах упал дрон

В подмосковном городском округе Люберцы возле промзоны упал дрон. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По информации авторов поста, беспилотник на своем огороде нашла жительница деревни Машково. На фото видно, что это квадрокоптер модели DJI Mini.

Прибывшие на место кинологи с собаками обследовали дрон и не обнаружили взрывчатых веществ. Сейчас полиция выясняет, что записано на карте памяти летательного аппарата.

Ранее сообщалось, что 16 мая беспилотник обнаружили на территории медицинского центра в Люберцах. Обломки дрона модели MAVIC-3, активно использующейся для разведки в зоне спецоперации, нашел охранник во время утреннего обхода.

3 мая власти Подмосковья запретили выдачу разрешений на полеты беспилотников. Под исключение попали только оперативные службы и органы государственной власти, проводящие авиационные работы. Аналогичные меры приняли в Москве, Санкт-Петербурге. Всего с начала спецоперации полеты дронов запретили более чем в половине регионов страны.