На Украине осудили игроков «Барселоны» за видеообращение к фанатам из России
Генеральный директор украинского футбольного клуба «Шахтер» Сергей Палкин осудил игроков «Барселоны» за обращение к российским болельщикам. Его слова приводятся на сайте команды.
«"Шахтер" выражает свое возмущение по поводу распространенного видеообращения игроков "Барселоны" Алехандро Бальде и Серджи Роберто со словами благодарности футбольным болельщикам из России», — заявил Палкин. Он назвал это аморальным и недопустимым поступком и выразил надежду, что испанцы признают свою ошибку.
Ранее Бальде и Роберто обратились к фанатам из России и поблагодарили их за поддержку. Футболисты отметили, что болельщики являются частью успеха команды, которая в сезоне-2022/2023 стала чемпионом Испании.
Заявление игроков в разговоре с Interia Sport осудил их польский одноклубник Роберт Левандовски. Киевское «Динамо», в свою очередь, предложило «Барселоне» перейти в Российскую премьер-лигу.