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14:35, 22 мая 2023Спорт

На Украине осудили игроков «Барселоны» за видеообращение к фанатам из России

В «Шахтере» назвали обращение игроков «Барселоны» к фанатам из России аморальным поступком

Фото: Albert Gea / Reuters

Генеральный директор украинского футбольного клуба «Шахтер» Сергей Палкин осудил игроков «Барселоны» за обращение к российским болельщикам. Его слова приводятся на сайте команды.

«"Шахтер" выражает свое возмущение по поводу распространенного видеообращения игроков "Барселоны" Алехандро Бальде и Серджи Роберто со словами благодарности футбольным болельщикам из России», — заявил Палкин. Он назвал это аморальным и недопустимым поступком и выразил надежду, что испанцы признают свою ошибку.

Ранее Бальде и Роберто обратились к фанатам из России и поблагодарили их за поддержку. Футболисты отметили, что болельщики являются частью успеха команды, которая в сезоне-2022/2023 стала чемпионом Испании.

Заявление игроков в разговоре с Interia Sport осудил их польский одноклубник Роберт Левандовски. Киевское «Динамо», в свою очередь, предложило «Барселоне» перейти в Российскую премьер-лигу.

Андрей Стрельцов
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