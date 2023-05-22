Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
10:27, 22 мая 2023Экономика

США отреагировали на ограничения закупок американских чипов в Китае

Reuters: Минторг США назвал безосновательным запрет Китая на закупку продукции Micron

Фото: Stephen Nellis / Reuters

Власти США назвали безосновательным введенный китайским правительством запрет на покупку продукции Micron для операторов ключевой инфраструктуры страны. Об этом со ссылкой на представителя Министерства торговли США пишет Reuters.

Американская компания Micron Technology является одним из трех лидеров на мировом рынке чипов памяти Dram вместе с южнокорейскими Samsung и Hynix. «Мы решительно выступаем против ограничений, которые не имеют под собой реальных оснований», — отреагировал американский Минторг. Вашингтон заявил, что вместе с союзниками будет работать над устранением «нарушений на рынке чипов памяти, вызванных действиями Китая».

Представитель ведомства отметил, что это решение Пекина, наряду с недавними «рейдами и нападками на другие американские компании», не соответствует заявлениям Китая об открытии своих рынков и приверженности страны прозрачной нормативно-правовой базе.

Материалы по теме:
Китай начал войну против банкиров из-за масштабного кризиса. Поможет ли это спасти экономику?
Китай начал войну против банкиров из-за масштабного кризиса.Поможет ли это спасти экономику?
11 мая 2023
Индия мечтает стать главной силой мировой экономики. Как конфликт Китая и США поможет ей в этом?
Индия мечтает стать главной силой мировой экономики.Как конфликт Китая и США поможет ей в этом?
Сегодня

В октябре 2022 года США ввели расширенный контроль за экспортом чипов в Китай, а позже их примеру последовали Нидерланды и Япония. В ответ в марте Пекин начал проверку в отношении Micron на предмет возможной угрозы нацбезопасности. 21 мая Китай запретил национальным операторам критической информационной инфраструктуры покупать продукцию производителя чипов.

Аналитики заявили, что Micron представляла собой наиболее очевидную первую цель для Пекина, поскольку именно их технологии будет легче заменить чипами конкурентов, Samsung и SK Hynix, пишет газета Financial Times. Американские власти ранее попросили Сеул повлиять на своих крупнейших поставщиков, чтобы те не увеличивали продажи, восполняя нехватку на рынке Китая, если поставки продукции Micron будут ограничены.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Влада Горячева
Обсудить
Последние новости
В МИД назвали безответственными угрозы США в отношении Крыма
В Федерации фехтования России сделали заявление об участии атлетов в турнирах
Звезда Comedy Woman назвала главную сложность популярного реалити-шоу на ТНТ
Эксперт назвал находящихся в зоне риска развития диабета людей
Комбинированный удар ВС России уничтожил базы с украинской техникой
Задержание ФСБ готовившего теракты в военкомате россиянина попало на видео
Подрыв российскими полицейскими оставленных ВСУ боеприпасов попал на видео
США отреагировали на ограничения закупок американских чипов в Китае
Серийный домушник обокрал дачи в Подмосковье на сотни тысяч рублей
Экс-кандидат в президенты Турции поддержит Эрдогана в следующем туре выборов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.