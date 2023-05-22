США отреагировали на ограничения закупок американских чипов в Китае

Reuters: Минторг США назвал безосновательным запрет Китая на закупку продукции Micron

Власти США назвали безосновательным введенный китайским правительством запрет на покупку продукции Micron для операторов ключевой инфраструктуры страны. Об этом со ссылкой на представителя Министерства торговли США пишет Reuters.

Американская компания Micron Technology является одним из трех лидеров на мировом рынке чипов памяти Dram вместе с южнокорейскими Samsung и Hynix. «Мы решительно выступаем против ограничений, которые не имеют под собой реальных оснований», — отреагировал американский Минторг. Вашингтон заявил, что вместе с союзниками будет работать над устранением «нарушений на рынке чипов памяти, вызванных действиями Китая».

Представитель ведомства отметил, что это решение Пекина, наряду с недавними «рейдами и нападками на другие американские компании», не соответствует заявлениям Китая об открытии своих рынков и приверженности страны прозрачной нормативно-правовой базе.

В октябре 2022 года США ввели расширенный контроль за экспортом чипов в Китай, а позже их примеру последовали Нидерланды и Япония. В ответ в марте Пекин начал проверку в отношении Micron на предмет возможной угрозы нацбезопасности. 21 мая Китай запретил национальным операторам критической информационной инфраструктуры покупать продукцию производителя чипов.

Аналитики заявили, что Micron представляла собой наиболее очевидную первую цель для Пекина, поскольку именно их технологии будет легче заменить чипами конкурентов, Samsung и SK Hynix, пишет газета Financial Times. Американские власти ранее попросили Сеул повлиять на своих крупнейших поставщиков, чтобы те не увеличивали продажи, восполняя нехватку на рынке Китая, если поставки продукции Micron будут ограничены.