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00:32, 22 мая 2023Мир

Захарова оценила сравнение Зеленского о Хиросиме и Артемовске

Представитель МИД России Захарова обвинила Белый дом в событиях в Хиросиме и Артемовске
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Shamil Zhumatov / Reuters

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление президента Украины Владимира Зеленского, сравнившего Хиросиму и Артемовск. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Молодец какой, ведь и то, и другое устроил Белый дом», — обвинила Захарова США в событиях в обоих городах.

Во время саммита стран «Большой семерки» (G7) Зеленский сравнил пострадавшую от американской ядерной бомбы Хиросиму с Артемовском (украинское название — Бахмут). Он отметил, что фотографии японского города напоминают ему ситуацию в Артемовске. «Все равно ничего живого не осталось, все здания разрушены», — заключил Зеленский.

В субботу, 20 мая, российские силы объявили о полном взятии под контроль Артемовска спустя 224 дня боев. Глава частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин и бойцы ЧВК записали видео на фоне развалин в городе. Позднее информацию о взятии города подтвердили в российском Минобороны.

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Марина Совина
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