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20:09, 23 мая 2023Наука и техника

В США разработают замену российским ракетным двигателям

Ursa Major получила контракт на разработку двигателя Arroway для замены российских РД

Фото: Reuters

Исследовательская лаборатория Военно-воздушных сил (ВВС) США заключила с компанией Ursa Major контракт на разработку двух двигателей. Один из них поможет заменить российские двигатели серии РД, пишет Defense News со ссылкой на пресс-релиз компании.

В рамках соглашения Ursa Major продолжит разработку двигателя Arroway, который представили летом 2022 года. Отмечается, что двигатель тягой более 90 тонн поможет заменить российские разработки.

Многоразовый силовой агрегат, использующий в качестве компонентов топлива жидкие метан и кислород, предназначен для ракет-носителей среднего и тяжелого класса. Огневые испытания Arroway планируют провести в 2025 году.

Также компания планирует разработать и провести испытания прототипа двигателя Draper для гиперзвуковых запусков. Контракт позволит Ursa Major построить испытательный стенд для двигателя и провести огневые испытания в течение 12 месяцев.

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В январе портал Space.com сообщил, что ракета Vulcan Centaur с заменой российского двигателя РД-180 прибыла на космодром во Флориде. Двигатели BE-4 центрального блока ракеты разработала компания Blue Origin.

В ноябре 2022 года ВВС США с базы Ванденберг в штате Калифорния успешно запустили ракету Atlas 5, на первой ступени которой установлен двигатель РД-180 российского производства. Этот старт стал последним для Atlas 5 с данной пусковой площадки.

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Даниил Иринин
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