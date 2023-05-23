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12:33, 23 мая 2023Наука и техника

Полеты американских бомбардировщиков B-2 возобновились

The Drive: полеты американских бомбардировщиков B-2 возобновились

Фото: Jeff Roberson / AP

Полеты американских стелс-бомбардировщиков B-2 возобновились. Об этом сообщает The Drive.

Издание пишет, что первый за последние полгода B-2 поднялся в воздух 23 мая с авиабазы Уайтмент в штате Миссури (США). Самолет имеет серийный номер 88-0332 и известен как Spirit of Washington.

В мае журнал Popular Mechanics написал, что американские стелс-бомбардировщики B-2 «приземлили» на полгода в целях безопасности, поскольку у Военно-воздушных сил (ВВС) США осталось всего 20 таких самолетов.

Издание напоминает, что в последний раз стелс-бомбардировщик взлетал 10 декабря 2022 года, после чего во время приземления выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся.

Причины и обстоятельства случившегося до сих пор не обнародованы.

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Иван Потапов
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