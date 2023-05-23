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16:12, 23 мая 2023Россия

Обстановку в Грайвороне после атаки украинских диверсантов показали на видео

«Известия» показали обстановку в Грайвороне после атаки украинских диверсантов

После атаки украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) на Белгородскую область в Грайвороне была повреждена местная школа. Обстановку в городе показал на видео корреспондент «Известий» Александр Сафиулин.

На кадрах видно, что на дорогах города валяются обломки сбитых беспилотников и ветки поломанных обстрелом деревьев. Журналист также показал здание одной из школ, у которой взрывной волной выбило окна. На клумбах и плитке возле учреждения остались следы от упавших снарядов. По словам Сафиулина, в результате обстрела пострадал охранник.

Журналист также пообщался с жителями Грайворона. Как рассказал один из очевидцев обстрела, противник вел атаку из тяжелого вооружения. Кроме того, мужчина слышал интенсивный стрелковый бой продолжительностью до 20 минут.

Другой россиянин сообщил, что перед обстрелом уехал на работу, а когда вернулся, то уже не мог попасть домой, так как территория была оцеплена представителями силовых структур. В результате мужчине с женой пришлось ночевать в машине.

Зураб Дарахвелидзе
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