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23:29, 23 мая 2023Россия

Белгородский губернатор после атаки ДРГ заявил о вопросах к Минобороны

Губернатор Гладков заявил о вопросах к Минобороны после атаки ДРГ на Белгородскую область
Вячеслав Гладков

Вячеслав Гладков. Фото: Вячеслав Гладков / «ВКонтакте»

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, отвечая на вопросы жителей во время прямого эфира в социальной сети «ВКонтакте» заявил о вопросах к Минобороны России после атаки ДРГ на регион и обстрелов его территории.

Один из местных жителей спросил, почему в регионе «дырявая граница», хотя спецоперация идет уже полтора года и власти говорят, «что все под контролем», построена «засечная черта». «При этом противник доходит до райцентра практически на танках, минуя три села», — сказал он, напомнив также об обстрелах приграничных населенных пунктов области. «Разве нельзя попросить Минобороны и федеральные власти усилить безопасность региона?».

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«У меня еще больше вопросов к Минобороны, чем у вас», — ответил Гладков. Он назвал главной задачей силовых структур обеспечение безопасности жителей и отметил, что «из ошибок, которые были допущены», необходимо сделать выводы.

Ранее в сети появились кадры с места ликвидации украинской ДРГ в Белгородской области. На них видны поврежденная военная техника, лежащая на земле экипировка с желтым скотчем, а также сгоревший пикап с надписью «За Бахмут» на двери.

22 мая стало известно о том, что в приграничную Белгородскую область проникла группа украинских диверсантов и атаковала несколько сел. В ее ликвидации участвовали военные, а также Росгвардия и ФСБ. Днем 23 мая Минобороны России заявило, что противник был заблокирован и разгромлен огнем артиллерии. Позже в регионе отменили правовой режим контртеррористической операции.

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Марина Совина
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