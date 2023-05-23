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19:23, 23 мая 2023Россия

Появились кадры из белгородского села после атаки диверсантов

RT опубликовал кадры из белгородского села Глотово после атаки диверсантов

Появились кадры из белгородского села Глотово, которые снял местный житель после атаки украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ). Соответствующий ролик опубликовал RT.

На кадрах, снятых из автомобиля, видно асфальтированную дорогу, по которой едет автомобиль. По бокам находятся частные жилые дома.

«Есть повреждения, но, слава богу, без больших жертв и без человеческих потерь. Есть раненые. (...) Село пустое, эвакуировали большинство людей. Есть, конечно, те, кто остаются», — сказал автор видео.

Украинские диверсанты пересекли границу Белгородской области 22 мая. Тогда губернатор Вячеслав Гладков уточнил, что ДРГ заметили на территории Грайворонского округа. По его словам, меры по ликвидации диверсантов принимали Вооруженные силы России, Погранслужба, Росгвардия и ФСБ.

23 мая Гладков заявил, что в Белгородской области продолжается зачистка территории от последствий захода в регион украинской диверсионно-разведывательной группы. Через некоторое время Минобороны отчиталось о разгроме диверсантов, уточнив, что это удалось сделать с помощью артиллерии, ударов авиации и активных действий подразделений Западного военного округа.

Никита Абрамов
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