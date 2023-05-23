RusVesna: колонну бронетехники ВСУ до нападения на Белгородскую область сняли на видео

В сети появилось видео, на котором запечатлена колонна бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ) до нападения на Белгородскую область России. Кадры публикует Telegram-канал «Военкоры русской весны» (RusVesna).

Поясняется, что съемка велась неонацистской группировкой, находящейся в подчинении Главного управления разведки (ГУР) Украины. На ролике видны стоящие вдоль обочины американские бронетранспортеры (БТР) MRAP International М1224 MaxxPro и внедорожники Humvee. Рядом с техникой стоят бойцы с желтыми повязками на шлемах и рукавах.

Ранее сообщалось, что российские военные захватили у украинских диверсантов MRAP MaxxPro. Одна из таких машин была обнаружена в поселке Глотово Грайвороновского района Белгородской области. По утверждению военкоров, диверсанты бросили БТР при отступлении.

MaxxPro и Humvee были переданы американской администрацией Киеву в рамках одного из пакетов военной помощи.

22 мая украинские диверсанты проникли в приграничный район Белгородской области. В ликвидации противника участвовали военные, а также Росгвардия и ФСБ. На Украине позднее заявили, что Киев не причастен к вторжению, а «танки продаются в любом российском военном магазине».