Россия обвинила США в манипулировании данными по СНВ

Замглавы МИД России Рябков заявил, что США манипулируют данными по СНВ

Соединенные Штаты манипулируют данными стратегических наступательных вооружениях. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, передает ТАСС.

Замглавы МИД РФ обратил внимание, что опубликованная недавно Госдепом США информация по американским СНВ вводит в заблуждение, поскольку не соответствует правилам засчета по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

В результате, подчеркнул Рябков, «за скобками» остается более 100 единиц СНВ, которые должны подпадать под действие договора. Кроме того, он заявил, что данные по размерам арсеналов Великобритании и Франции носят чисто декларативный характер, поскольку их невозможно проверить. По мнению Рябкова, единственная цель риторики Запада на тему размеров их ядерных арсеналов — «оказание психологического и военно-политического давления на Россию и Китай».

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия не будет публиковать данные о суммарных количествах СНВ. Он также напомнил, что ДСНВ приостановлен.

21 февраля во время оглашения послания Федеральному собранию президент Владимир Путин сообщил, что Россия приостанавливает свое участие в ДСНВ. Он подчеркнул, что речь идет не о выходе из договора, а именно о приостановке.