Медведев призвал «как крыс уничтожать» диверсантов в Белгородской области
Украинских диверсантов нужно «уничтожать, как крыс». Об этом, реагируя на проникновение ДРГ на территорию Белгородской области, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, его цитирует ТАСС.
«Что касается этих отморозков — я иначе их и назвать не могу — то можно по-разному характеризовать их. Вопрос только в том, что с ними делать. Их надо просто как крыс уничтожать и даже в плен не брать», — сказал политик.
Медведев назвал враньем слова Киева о том, что диверсионные вылазки на территорию России не имеют отношения к Украине. По его мнению, ответственность за случившееся несет Киев, а также США и страны Евросоюза, которые его спонсируют.
Украинские диверсанты зашли на территорию Грайворонского округа Белгородской области в понедельник, 22 мая. На следующий день, 23 мая, зачистка приграничного региона продолжилась. По последним данным, пострадали 12 человек. Согласно неофициальной информации, травмы получил замглавы Грайворона Анатолий Бляшенко, его госпитализировали с ранением голени.