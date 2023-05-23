Медведев призвал «как крыс уничтожать» диверсантов в Белгородской области

Медведев заявил, что украинские ДРГ нужно «как крыс уничтожать», а не брать в плен

Украинских диверсантов нужно «уничтожать, как крыс». Об этом, реагируя на проникновение ДРГ на территорию Белгородской области, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, его цитирует ТАСС.

«Что касается этих отморозков — я иначе их и назвать не могу — то можно по-разному характеризовать их. Вопрос только в том, что с ними делать. Их надо просто как крыс уничтожать и даже в плен не брать», — сказал политик.

Медведев назвал враньем слова Киева о том, что диверсионные вылазки на территорию России не имеют отношения к Украине. По его мнению, ответственность за случившееся несет Киев, а также США и страны Евросоюза, которые его спонсируют.

Украинские диверсанты зашли на территорию Грайворонского округа Белгородской области в понедельник, 22 мая. На следующий день, 23 мая, зачистка приграничного региона продолжилась. По последним данным, пострадали 12 человек. Согласно неофициальной информации, травмы получил замглавы Грайворона Анатолий Бляшенко, его госпитализировали с ранением голени.

