Госдума предложила запретить польским перевозчикам поездки по России. Из-за чего ухудшились отношения Москвы и Варшавы?

ГД предложит правительству запретить польским грузовикам поездки по России

Государственная Дума призвала исключить выполнение перевозок польскими автоперевозчиками по территории России. Соответствующий проект обращения к правительству РФ размещен в электронной базе ГД.

В частности, предлагается разрешить перемещение польских транспортных средств от государственной границы России до ближайших таможенных терминалов, где будет происходить перецепка прицепов или полуприцепов либо перегрузка товаров на транспорт российских перевозчиков. Кроме того, Госдума призвала кабмин запретить заправлять автомобили польских перевозчиков топливом по российским розничным ценам, установив для них стоимость топлива на уровне цен Европейского союза.

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Ранее в своем Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин пояснил, что издержки Польши в таком случае могут составить около 8,5 миллиардов евро. «По оценкам экспертов, в результате этого пострадают или обанкротятся около двух тысяч польских транспортных компаний, в штате которых работают более 20 тысяч водителей», — написал он.

18 мая с предложением запретить с 1 июня польским грузоперевозчикам проезд по России выступил глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев. Он сообщил, что такая мера предлагается в ответ на захват школы при посольстве России в Варшаве 29 апреля. Депутат назвал «абсолютно неприемлемым» лишение российских детей возможности завершить учебный год. Представитель МИД Польши Лукаш Ясин считает, что здание было занято незаконно.

Позднее Володин также отметил, что такие меры необходимы, так как Польша предала историческую память и забыла, что ее освобождение от фашистских захватчиков далось дорогой ценой народу СССР. Он добавил, что поляки «поступают подло»: сносят памятники советскому солдату-освободителю, закрывают русские школы, воруют российскую собственность и ведут себя по-хамски.

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При этом, утверждает спикер, в послевоенное время советский народ потратил на восстановление и развитие Польши по сегодняшним оценкам более 750 миллиардов долларов. На эти средства было построено свыше 800 объектов промышленности, энергетики, транспорта.

Российско-польские отношения

После заявления Володина премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сказал, что требование Москвы к Варшаве о возмещении компенсации РФ средств, потраченных СССР на восстановление республики после Второй мировой войны, является типичной пропагандисткой уловкой. «Россия ответственна за огромные материальные разрушения в Польше», — сказал он.

В тот же день заместитель министра иностранных дел республики Аркадиуш Мулярчик сообщил, что Институт военных дел Польши начал подсчитывать ущерб от действий СССР во время и после Второй мировой войны. «Это должна быть солидная работа, показывающая как весь аспект оккупации, так и демонтаж заводов на западных землях, позже эксплуатацию польского государства, неблагоприятные угольные контракты. Мы над этим работаем, и такой доклад будет создан», — указал дипломат.

В конце апреля польские власти решили изъять здание, в котором размещена школа при российском посольстве в Варшаве, в пользу государства. По мнению представителя МИД Польши Лукаша Ясина, это здание было занято незаконно.

После этого посол России в Польше Сергей Андреев заявил, что Москва допускает разрыв дипломатических отношений с Варшавой. Дипмиссия направила в МИД Польши официальную ноту протеста.

В связи с инцидентом Министерство иностранных дел России выразило протест временному поверенному в делах Польши в Москве Яцеку Щлядевскому. Кроме того, в ведомстве пообещали жестко отреагировать на произошедшее, назвав случившееся грубым нарушением Венской конвенции 1961 года о дипломатических сношениях.