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15:49, 23 мая 2023Интернет и СМИ

Известный российский шеф-повар высказался о ревности к молодой жене

Шеф-повар Константин Ивлев заявил, что не ревнует жену к другим мужчинам
Константин Ивлев и Валерия Куденкова

Константин Ивлев и Валерия Куденкова. Кадр: Телеканал ПЯТНИЦА / YouTube

Известный российский шеф-повар, ведущий шоу «На ножах» на канале «Пятница!» Константин Ивлев ответил на вопрос, ревнует ли он молодую жену Валерию Куденкову. Соответствующий пост появился в сторис Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) его супруги.

Ивлев заявил, что не ревнует жену к другим мужчинам. «Что такое ревность? Ревность — это, чисто мое мнение, удел слабых. Поэтому нет, конечно, [не ревную]», — высказался телеведущий.

Ранее Ивлев рассказал, почему он вместе с супругой снялся в специальном выпуске передачи «Четыре свадьбы» на канале «Пятница!». Он объяснил свое участие в проекте тем, что ему нравится поднимать настроение людям. «Я же медийный человек, (...) мне нравится создавать праздник», — высказался шеф-повар.

Ивлев женился на Куденковой, которая моложе его на 19 лет, в феврале 2021 года. В марте того же года вышел спецвыпуск шоу «Четыре свадьбы», посвященный телеведущему и его возлюбленной. Этот брак стал для телеведущего вторым. С первой женой Марией он прожил 23 года и развелся в июне 2020 года. От первого брака у шеф-повара двое детей — сын Матвей и дочь Мария.

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Олег Давыдов
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