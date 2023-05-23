Названа причина возможного ухода Роналду из «Аль-Насра»

Mundo Deportivo: Роналду хочет уйти из «Аль-Насра» из-за инфраструктуры Саудовской Аравии

Названа причина возможного ухода португальского форварда Криштиану Роналду из саудовского клуба «Аль-Наср». Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации издания, форвард недоволен инфраструктурой Саудовской Аравии, которую он считает «далекой от современного общества». Уточняется, что цель португальца — вернуться к выступлениям в Европе.

Впервые о желании Роналду покинуть клуб стало известно 1 мая. Сообщалось, что 38-летнему спортсмену сложно адаптироваться в клубе из-за языкового барьера и специфики жизни в стране.

Португалец перешел в «Аль-Наср» 30 декабря 2022 года. Контракт форварда рассчитан на два года. Его зарплата в клубе составляет 200 миллионов евро в год, что делает его самым высокооплачиваемым спортсменом мира.