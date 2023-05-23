«Спартак» оправдался за непристойный жест игрока команды

«Спартак» направил видео, на которых футболист ЦСКА Роша якобы провоцирует Соболева

Московский «Спартак» направил в контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) видео, на которых защитник столичного ЦСКА Виллиан Роша якобы провоцирует нападающего команды Александра Соболева. Кадры приводит РБК.

На роликах, предоставленных в КДК, Роша по ходу встречи 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) трижды хватается за пах на 33-й, 51-й и 58-й минутах. По мнению представителей красно-белых, защитник делал это, обращаясь к Соболеву.

Встреча между «Спартаком» и ЦСКА прошла 21 мая и завершилась со счетом 2:1 в пользу красно-белых. На 65-й минуте Соболев был удален за неприличный жест. Футболист приложил две руки к паху, выражая недовольство действиями Роши, который также получил красную карточку. Позднее нападающий извинился за несдержанность и назвал непозволительным свое поведение.

Эпизод с удалениями Соболева и Роши будет рассмотрен на заседании КДК РФС 24 мая. Игроки будут присутствовать на собрании.