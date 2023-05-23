В пылевом диске вокруг звезды обнаружили признаки крупной планеты

Телескоп VLT обнаружил в диске вокруг звезды CI Тельца признаки крупной планеты

Международная группа астрономов изучила внутреннее пылевое кольцо молодой звезды CI Тельца (CI Tau), обнаружив признаки крупной планеты. О результатах исследования сообщается в статье, опубликованной в репозитории препринтов arXiv.

CI Tau расположена на расстоянии около 522,6 светового года в молекулярном облаке Тельца. Она примерно в два раза больше Солнца, имеет массу около 0,9 массы Солнца, а ее возраст оценивается в два миллиона лет. Исследования показали, что вокруг нее вращается по крайней мере одна планета — горячий суперюпитер, который в 11,3 раза массивнее Юпитера.

Вокруг CI Tau находится околозвездный диск с радиусом 200 астрономических единиц. Чтобы лучше изучить его свойства, астрономы воспользовались интерферометром телескопа VLT (Чили), который позволил получить изображения объекта с разрешением менее одной астрономической единицы. Оказалось, что диск сильно наклонен, а его внутренний край располагается от звезды на довольно большом расстоянии, равном примерно 21 радиусу CI Tau. Вероятно, в системе также присутствует еще один массивный планетарный компаньон.

Внутренний диск CI Tau демонстрирует сильное смещение относительно внешнего диска, что наблюдается на субмиллиметровых длинах волн. Исследователи предполагают, что такое смещение могло быть вызвано магнитным искривлением или гравитационным воздействием со стороны близкого массивного компаньона.