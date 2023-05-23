В Турции рассказали о главной военной ошибке Зеленского

Cumhuriyet: потери украинских военных в Артемовске станут проблемой для Зеленского

Большие потери среди украинских солдат в Артемовске могут стать серьезной проблемой для президента Украины Владимира Зеленского в будущем. О главной ошибке политика рассказал обозреватель турецкой газеты Cumhuriyet Берктай Дениз.

«Зеленский настойчиво оставался в Артемовске, несмотря на предложение военных отойти, и потерял большое количество украинских бойцов», — сказано в материале.

Зеленский также назвал освобождение этого города победой России над НАТО. Это связано с тем, что Артемовск находится на пересечении транспортных сетей. Интенсивность боевых действий превратила данный населенный пункт в символ конфликта.

О полном взятии под контроль Артемовска спустя 224 дня боев стало известно в субботу, 20 мая. Информацию о взятии города российскими силами позднее подтвердило Минобороны. При этом ранее временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин указывал, что город целесообразно восстановить, поскольку там будут жить люди.

23 мая Пушилин водрузил флаг региона над одним из уцелевших административных зданий в Артемовске. При этом он напомнил, что флаг России уже был поднят над городом ранее, добавив, что посетил город, чтобы вывесить над ним флаг ДНР.