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10:05, 24 мая 2023Наука и техника

Перечислены правила сохранения батареи Android-смартфона

The Sun: батарею Android-смартфона рекомендовали заряжать не более чем на 90 процентов

Фото: Utsman Media / Unsplash

Специалисты компании Google раскрыли правила зарядки смартфонов на базе ОС Android. Об этом сообщает издание The Sun.

Для того чтобы максимально сохранить ресурс аккумулятора смартфона, инженеры Google рекомендовали ограничить зарядку гаджета. В частности, специалисты посоветовали зайти в настройки аппарата и указать, чтобы батарея заряжалась не более чем на 90 процентов. По словам журналистов таблоида, так аккумулятор устройства будет служить дольше.

Кроме того, эксперты рекомендовали по возможности включать режим энергосбережения. При его активации смартфон будет менее активно использовать аккумулятор и закрывать приложения, работающие в фоновом режиме. Некоторые телефоны на базе Android также поддерживают режим экстремального энергосбережения (Extreme Battery Saver).

В заключение в Google отметили, что во время зарядки имеет смысл отложить телефон и оставить его в покое. Аппарат должен находиться в прохладном месте, Wi-Fi и функцию точки доступа, позволяющую раздавать интернет на другие гаджеты, лучше отключить.

Ранее журналисты издания Laptop Mag обратили внимание на обновленные правила зарядки iPhone от Apple. В частности, специалисты компании посоветовали во время зарядки смартфона снимать чехол и поддерживать аппарат в прохладном состоянии.

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Андрей Ставицкий
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