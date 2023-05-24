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16:01, 24 мая 2023Экономика

Борьбу США с угрозой дефолта сравнили со сказкой «Золушка»

Глава МВФ Кристалина Георгиева сравнила борьбу США с угрозой дефолта со сказкой «Золушка»

Фото: Sarah Silbiger / Reuters

Соединенные Штаты Америки смогут избежать дефолта из-за достижения потолка госдолга. Об этом на Катарском экономическом форуме заявила глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, ее цитирует ТАСС.

«История говорит нам о том, что США будут бороться с угрозой дефолта. Это похоже на Золушку, которая бежит, когда часы на башне бьют двенадцать, и она всего лишь теряет туфельку», — объяснила директор-распорядитель МВФ.

Георгиева — не единственная, кто сравнил борьбу США с недопущением дефолта со сказкой. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США тратят денег больше, чем зарабатывают — и это «Королевство кривых зеркал» обеспечивается только наличием печатного станка и военных баз по всему миру.

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Ранее спикер палаты представителей США Кевин Маккарти заявил, что дефолт в США неизбежно наступит в ближайшие дни, и ответственен за него будет действующий президент Джо Байден. По его словам, глава государства не предпринимает усилий для урегулирования ситуации вокруг госдолга, и его бездействие может привести страну к первому в истории дефолту.

Министр финансов США Джанет Йеллен предупредила, что если Белый дом и Конгресс не успеют согласовать повышение потолка госдолга, дефолт может случиться уже 1 июня. В таком случае американские семьи могут столкнуться с серьезными трудностями, а статус США как мирового лидера пошатнется, заявила она.

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Вячеслав Агапов
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