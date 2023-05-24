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09:21, 24 мая 2023Наука и техника

Комплекс ПВО С-350 впервые сбил украинские самолеты в режиме полного автомата

Российский ЗРК С-350 впервые сбил самолеты Украины в зоне СВО в режиме полного автомата

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Российский зенитный ракетный комплекс С-350 «Витязь» в полностью автоматическом режиме без участия оператора сбил самолеты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне СВО. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что такой режим работы был опробован в боевых условиях впервые в мире.

«Выполнены полностью автоматические, без участия оператора, обнаружение, сопровождение и поражение украинских воздушных целей. Ракетами системы были сбиты несколько боевых самолетов и беспилотников Украины», — пояснил собеседник агентства.

При этом российские военные только контролировали работу комплекса. Автоматический режим реализован таким образом, что решения в рамках воздушной боевой обстановки принимает искусственный интеллект.

Известно также, что «Витязь» работал и в активном, и в пассивном режимах радиолокации. Таким образом повышаются помехозащищенность комплекса и возможности по обнаружению и классификации целей.

Ранее сообщалось о том, чем российский комплекс С-350 превосходит американский Patriot.

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Варвара Кошечкина
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