Ольга Бузова поделилась новыми фото в бикини и восхитила фанатов

Российская певица Ольга Бузова поделилась новыми откровенными фото в бежевом бикини

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова поделилась новыми откровенными фото и восхитила фанатов. Соответствующая публикация и комментарии к ней появились в ее Telegram-канале.

На размещенных снимках 37-летняя знаменитость позирует перед камерой в бикини бежевого цвета, оформленном тонкими завязками. При этом на кадрах видно, что на лице поп-исполнительницы отсутствует макияж, а волосы уложены в пучок. «Зарубите себе на носу: все жалеют слабых, зависть же нужно заработать!» — подписала артистка пост.

Поклонники оценили съемку звезды и принялись писать комплименты в комментариях. «Оля, ты королева!», «Оля, все фото просто супер! Хороший фотограф был рядом», «Она, как всегда, шикарна», «Ты самая лучшая, и это бесспорно!», «Невероятная Ольга», — высказывались они.

В апреле Ольга Бузова показала фигуру в откровенном наряде во время отдыха в Сочи и вызвала споры в сети. На размещенных снимках звезда позировала в слитном голубом купальнике из ткани с жатым эффектом. Однако съемка вызвала противоречивые эмоции у подписчиков. В комментариях они отметили, что фотограф выбрал не самые удачные ракурсы.