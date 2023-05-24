Россиянам описали самые уязвимые для краж дачные дома

ГУРБ Московской области: воры чаще выбирают дачи, находящиеся вдали от главной дороги

Воры чаще всего выбирают дачные дома, расположенные вдали от главной дороги и без охраны. Самые уязвимые для краж загородные участки описали россиянам специалисты Главного управления региональной безопасности (ГУРБ) Московской области, пишет «Подмосковье сегодня».

В ведомстве добавили, что привлекательными для злоумышленников также являются дома, в куда долго никто не приезжает и где хранятся ценные вещи. Чтобы защитить себя от последствий, в ГУРБ советуют соблюдать простые меры предосторожности — проверять, закрыты ли двери перед уходом из дома, и не оставлять дорогие вещи на виду.

Если вокруг участка ходят незнакомые люди или пытаются проникнуть на территорию через забор, необходимо как можно скорее позвонить в полицию, порекомендовали в ведомстве.

Ранее специалисты страховой компании «Росгосстрах» рассказали, что в прошедший зимний период на российских дачах на 40 процентов увеличилось количество краж. Вместе с тем снизилась средняя сумма страховой выплаты — примерно на 30 процентов. По словам экспертов, данные свидетельствуют о том, что стоимость украденных вещей уменьшилась. Так, злоумышленники воровали окна, двери, электропроводку и откосы.