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13:56, 24 мая 2023Россия

В Кремле отреагировали на заявление Киева о повторении диверсий

Песков заявил, что в Кремле негативно относятся к заявлению Киева о повторении диверсий

Кадр: пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Москва негативно относится к заявлению Киева о повторении диверсий на территории России. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов дал понять, что приграничные российские регионы не не могут быть в безопасности, в связи с чем диверсии там могут повториться.

«Негативно», — сказал пресс-секретарь президента в ответ на вопрос, как относятся к словам Киева в Кремле.

22 мая не территорию Белгородской области зашли украинские диверсанты, в регионе действовал режим контртеррористической операции. Пострадали, по последним данным, 12 человек.

В Минобороны заявили о блокировке и разгроме членов ДРГ, подчеркнув, что уничтожены более 70 диверсантов, их остатки отбросили на территорию Украины — там по ним продолжали наносить удары до полной ликвидации. Министр обороны Сергей Шойгу, в свою очередь, пообещал оперативно и предельно жестко реагировать на действия Киева, подобные теракту в Белгородской области.

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Анастасия Шейкина
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