Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
10:11, 24 мая 2023Из жизни

Женщина родила сына от незнакомого мужчины и узнала об этом через 12 лет

После ДНК-теста женщина обнаружила, что отцом ее сына был незнакомый мужчина

Фото: Chokniti-Studio / Shutterstock / Fotodom

Женщина из США предложила ради шутки сделать ДНК-тесты всей семье и обнаружила, что 12 лет назад родила сына от незнакомого мужчины. Об этом сообщает Daily Mirror.

Результаты теста показали, что отцом младшего сына Донны Джонсон был не ее муж Ваннер Джонсон, а незнакомый мужчина. Сначала женщина думала, что в данные закралась ошибка, но затем поняла, что произошло в действительности.

Из-за медицинских проблем пара не могла зачать второго ребенка самостоятельно. Они сделали две попытки искусственного оплодотворения, используя яйцеклетки Донны и сперму Ваннера, в 2007 и 2008 годах. Вторая процедура оказалась успешной.

По всей видимости, во время процедуры ЭКО медики перепутали образцы и воспользовались не той спермой. Женщина давно замечала, что ее старший сын сильно походил на мужа, а младший был похож только на нее и обладал более спортивной комплекцией.

Материалы по теме:
Папа с того света Он очень хотел стать отцом, но умер. Спустя годы незнакомка осуществила его мечту
Папа с того светаОн очень хотел стать отцом, но умер. Спустя годы незнакомка осуществила его мечту
30 мая 2019
Не в себе Как живут люди, в жилах которых течет кровь умерших
Не в себеКак живут люди, в жилах которых течет кровь умерших
16 мая 2018

Родители обо всем рассказали сыновьям. Младший сын принял решение, что хочет познакомиться со своим биологическим отцом. Мальчик сдал еще один ДНК-тест в новой клинике, что позволило Джонсонам найти его потенциальную тетку. После этого им удалось обнаружить блог, принадлежащий ее брату, 47-летнему Дэвину Макнилу, живущему с семьей в Колорадо.

Джонсоны позвонили Макнилу и уговорили сдать ДНК-тест, который подтвердил его отцовство. Выяснилось, что Донна Джонсон была в той же клинике, что и жена Дэвина Келли. В один и тот же день Келли подсаживали эмбрион ее старшего сына Тэлона, а Донна проходила процедуру забора яйцеклетки. Каким-то образом случилось так, что сперму Дэвина использовали для оплодотворения обеих женщин.

Обе пары обратились с претензией в клинику. Конфликт был урегулирован при помощи выплаты компенсации во внесудебном порядке. Джонсоны и Макнилы поддерживают контакт и время от времени встречаются.

Ранее сообщалось, как намеки свекрови на измену невестки после рождения внучки привели к разоблачению давнего секрета бабушки. Выяснилось, что свекровь зачала сына в результате интрижки на стороне.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Антонина Черташ
Обсудить
Последние новости
Белгородскую область атаковали беспилотники
Япония отказалась выводить спутник на новой ракете H3
Оценено влияние опасного природного явления на Россию
Путин назвал виновных в мировом энергетическом и продовольственном кризисах
В Москве полиция оцепила территорию из-за найденной гранаты у жилого дома
В кабмине не поддержали освобождение от мобилизации всех предпринимателей
Один человек пострадал при обстреле приграничного российского региона ВСУ
Недовольная переносом рейса женщина напала на работницу авиакомпании и избила ее
Украину назвали виновной в истощении запасов оружия у Британии
Ребенок напился парфюма и чуть не умер в Москве
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.