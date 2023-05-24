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23:47, 24 мая 2023Мир

В Киеве высказались о применении техники США при атаке диверсантов ВСУ на Россию

Минобороны Украины не знает, где диверсанты ВСУ взяли оружие США для атаки на Россию

Фото: Diego Herrera / Globallookpress.com

Представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Черняк заявил, что не знает, где диверсанты Вооруженных сил Украины (ВСУ) раздобыли американскую технику, которая применялась при нападении на Белгородскую область. Об этом пишет издание Politico.

По словам политика, военная помощь США предназначена для украинских войск. «Каждая пуля отслеживается не только нами, но и нашими западными союзниками», — высказался он.

22 мая на территорию Грайворонского округа Белгородской области зашла диверсионно-разведывательная группа ВСУ, заявил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков. Он уточнил, что для ликвидации диверсантов принимали меры Вооруженные силы России, а также Росгвардия и ФСБ.

До этого губернатор писал, что Грайворонский округ несколько часов обстреливали со стороны Украины.

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Марина Совина
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