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08:15, 25 мая 2023Мир

США расследуют данные о применении своей техники в атаке ВСУ на Россию

Белый дом расследует данные о применении диверсантами ВСУ техники США в атаках на Россию
Начало событий в новости В Киеве высказались о применении техники США при атаке диверсантов ВСУ на Россию

Фото: Pixabay

Вашингтон расследует данные о том, что украинская диверсионно-разведывательная группа использовала американские военные автомобили во время нападения на Белгородскую область. Об этом пишет Politico со ссылкой на координатора Белого дома по стратегическим коммуникациям Джона Кирби.

Он не уточнил, как именно проходит расследование. Комментируя эти данные, Кирби также подчеркивал, что США выступают против использования переданного Украине вооружения в атаках на территории России.

22 мая стало известно о проникновении группы диверсантов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородскую область, где они атаковали несколько сел. Днем 23 мая Минобороны России заявило, что противник был заблокирован и разгромлен огнем артиллерии.

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Виктория Кондратьева
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