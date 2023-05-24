Раненый россиянин рассказал о побеге с женой от ДРГ на расстрелянном в упор авто

Shot: житель белгородского села Глотово рассказал, как его машину расстреляли диверсанты

Украинские диверсанты в упор расстреляли автомобиль, в котором находилась супружеская пара из белгородского села Глотово. О побеге под огнем противника раненый мужчина рассказал Telegram-каналу Shot.

По словам россиянина, в день атаки диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) они с женой поехали на машине в магазин, но спустя примерно 700 метров на дороге возникли вооруженные люди и начали стрелять из автоматов. «Ну он [диверсант] сразу начал стрелять по машине в лобовое стекло. Потом второй подключился, второй начал долбить. Били прямолинейно в мою сторону, целенаправленно», — вспомнил мужчина.

В результате водитель был ранен в руки и поясницу, а его супруге прострелили ноги. При этом семейной паре удалось скрыться от диверсантов на изрешеченной пулями машине с пробитыми колесами.

Как пишет канал, сейчас женщина находится в реанимации. Врачи оценивают ее состояние как стабильное. Отмечается, что супругов трое детей, которые в момент нападения ДРГ были у родственников.

Ранее житель села Гора-Подол Белгородской области в беседе с «Лентой.ру» рассказал о взятом в плен диверсантами дяде его жены. По словам мужчины, заложнику дали позвонить супруге, и он сообщил, что бойцы противника его не бьют.

О том, что группа диверсантов проникла на приграничную территорию Белгородской области и атаковала несколько сел, стало известно днем 22 мая. Как рассказал губернатор Вячеслав Гладков, противник с самого утра обстреливал населенные пункты региона. В результате были повреждены 29 жилых домов. По последним данным, пострадали 13 россиян. Девять человек остаются в больницах, из них трое в реанимации в тяжелом состоянии.

Днем 23 мая Минобороны России заявило, что противник был заблокирован и разгромлен огнем артиллерии. В ведомстве также назвали произошедшее террористической акцией против мирного населения.