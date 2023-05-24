Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:05, 24 мая 2023Россия

Раненый россиянин рассказал о побеге с женой от ДРГ на расстрелянном в упор авто

Shot: житель белгородского села Глотово рассказал, как его машину расстреляли диверсанты

Фото: пресс-служба губернатора Белгородской области / ТАСС

Украинские диверсанты в упор расстреляли автомобиль, в котором находилась супружеская пара из белгородского села Глотово. О побеге под огнем противника раненый мужчина рассказал Telegram-каналу Shot.

По словам россиянина, в день атаки диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) они с женой поехали на машине в магазин, но спустя примерно 700 метров на дороге возникли вооруженные люди и начали стрелять из автоматов. «Ну он [диверсант] сразу начал стрелять по машине в лобовое стекло. Потом второй подключился, второй начал долбить. Били прямолинейно в мою сторону, целенаправленно», — вспомнил мужчина.

В результате водитель был ранен в руки и поясницу, а его супруге прострелили ноги. При этом семейной паре удалось скрыться от диверсантов на изрешеченной пулями машине с пробитыми колесами.

Как пишет канал, сейчас женщина находится в реанимации. Врачи оценивают ее состояние как стабильное. Отмечается, что супругов трое детей, которые в момент нападения ДРГ были у родственников.

Материалы по теме:
Минобороны заявило о разгроме диверсантов в Белгородской области. Как отражали атаку?
Минобороны заявило о разгроме диверсантов в Белгородской области. Как отражали атаку?
23 мая 2023
Десятки украинских диверсантов убиты под Белгородом. Что известно об атаке на российские села?
Десятки украинских диверсантов убиты под Белгородом. Что известно об атаке на российские села?
22 мая 2023
Колонна ВСУ до нападения на Белгородскую область попала на видео. Диверсанты вторглись на американской бронетехнике
Колонна ВСУ до нападения на Белгородскую область попала на видео. Диверсанты вторглись на американской бронетехнике
23 мая 2023

Ранее житель села Гора-Подол Белгородской области в беседе с «Лентой.ру» рассказал о взятом в плен диверсантами дяде его жены. По словам мужчины, заложнику дали позвонить супруге, и он сообщил, что бойцы противника его не бьют.

О том, что группа диверсантов проникла на приграничную территорию Белгородской области и атаковала несколько сел, стало известно днем 22 мая. Как рассказал губернатор Вячеслав Гладков, противник с самого утра обстреливал населенные пункты региона. В результате были повреждены 29 жилых домов. По последним данным, пострадали 13 россиян. Девять человек остаются в больницах, из них трое в реанимации в тяжелом состоянии.

Днем 23 мая Минобороны России заявило, что противник был заблокирован и разгромлен огнем артиллерии. В ведомстве также назвали произошедшее террористической акцией против мирного населения.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Зураб Дарахвелидзе
Обсудить
Последние новости
ФСБ задержала конструктора за госизмену в пользу Украины
Победитель шоу на ТНТ назвал различие между жителями Москвы и других городов
Четверть россиян согласились ради отпуска экономить на развлечениях
Задержание ФСБ конструктора за госизмену в пользу Украины попало на видео
Раненый россиянин рассказал о побеге с женой от ДРГ на расстрелянном в упор авто
Яблоки и ежевика снизили риск развития старческой «хрупкости»
Климатолог оценил вероятность летних ураганов в Москве
Россияне назвали огород источником пропитания
В Роскачестве раскрыли лучшее время для покупки авиабилетов
ФАС поддержала запрет экспорта бензина
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.