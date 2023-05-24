Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
12:45, 24 мая 2023Ценности

Россиянкам назвали способ составить модный образ на выпускной

Стилистка Яна Гракова посоветовала выбирать платья на выпускной из гипюра или органзы

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Стилистка Яна Гракова назвала россиянкам способ составить модный образ на выпускной в 2023 году. Ее комментарий приводит «ФедералПресс».

Эксперт посоветовала выбирать наряды из трендовых гипюра и органзы или всегда актуальных атласа и шелка. В то же время следует отдавать предпочтение однотонным изделиям или принту «горох» и цветочным узорам. «Если девушка хочет создать нежный романтичный образ, тогда нужно обратить внимание на пастельные оттенки: нежно-голубой, пыльную розу, бежевый», — добавила специалистка.

При этом стилистка указала, что в текущем году нет ограничений насчет длины платьев. Так, покупательницы могут выбрать предметы гардероба миди, макси и мини.

Ранее стилистка назвала россиянам худшую одежду для жаркого сезона. Специалистка призвала не носить летом вещи, выполненные из синтетики, поскольку данный вид ткани накапливает тепло.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алина Гостева
Обсудить
Последние новости
Россия рассмотрит денонсацию договора с Украиной об использовании Азовского моря
Шойгу назвал число обучившихся военных специалистов с начала СВО
В Кремле заявили о проводимой в рамках спецоперации напряженной работе
Запуск южнокорейской ракеты «Нури» отложили
В Польше признали невозможность вступления Украины в НАТО
Российский аналог Google Play рассказал возможностях заработать на платформе
Совфед одобрил денонсацию Договора об обычных вооруженных силах в Европе
В парламенте Армении произошла потасовка между депутатами
В России захотели изменить подходы к налогообложению предпринимателей
Раскольническая ПЦУ перейдет на другой церковный календарь
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.