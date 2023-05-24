Россиянкам назвали способ составить модный образ на выпускной

Стилистка Яна Гракова посоветовала выбирать платья на выпускной из гипюра или органзы

Стилистка Яна Гракова назвала россиянкам способ составить модный образ на выпускной в 2023 году. Ее комментарий приводит «ФедералПресс».

Эксперт посоветовала выбирать наряды из трендовых гипюра и органзы или всегда актуальных атласа и шелка. В то же время следует отдавать предпочтение однотонным изделиям или принту «горох» и цветочным узорам. «Если девушка хочет создать нежный романтичный образ, тогда нужно обратить внимание на пастельные оттенки: нежно-голубой, пыльную розу, бежевый», — добавила специалистка.

При этом стилистка указала, что в текущем году нет ограничений насчет длины платьев. Так, покупательницы могут выбрать предметы гардероба миди, макси и мини.

Ранее стилистка назвала россиянам худшую одежду для жаркого сезона. Специалистка призвала не носить летом вещи, выполненные из синтетики, поскольку данный вид ткани накапливает тепло.