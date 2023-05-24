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11:20, 24 мая 2023Ценности

Ида Галич описала свой наряд для премии RU.TV фразой «влезла с божьей помощью»

Блогерша Ида Галич рассказала, что стилист попросил ее ограничить себя в еде перед RU.TV

Кадр: RU.TV

Российская блогерша и телеведущая Ида Галич описала свой наряд для музыкальной премии RU.TV фразой «влезла с божьей помощью». Соответствующий пост появился в ее Telegram-канале.

Известно, что знаменитость вела третью часть церемонии в серебристом платье длины мини. Знаменитость рассказала, что стилист попросил ее немного ограничить себя в еде, чтобы на протяжении всего мероприятия оно сидело на ней идеально. Однако, по ее словам, у нее не получилось сдержать данное обещание перед ним. «Мой стилист Олег попросил меня не есть последние дни как не в себя, но не вышло», — объяснила она.

При этом звезда отметила, что ее сын Лео принес ей перед церемонией бутерброды. «Так что грациозной ланью мне уже не быть», — пояснила она.

В декабре 2022 года Ида Галич назвала неидеальную, по ее мнению, часть своего тела и удивила фанатов. На размещенных в посте кадрах звезда предстала в белом коротком мини-платье с оборками из меха, обнажающими ее плечи и руки. «Всю свою жизнь я не позволяла себе открывать свои руки. Все мои платья — это вечно что-то длинное, практически до кистей. Комплексы по поводу толстых рук оставляю в этом году!» — заявила блогерша.

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Карина Черных
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