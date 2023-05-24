Создатели GTA 6 рассказали о стремлении к совершенству

Руководитель Take-Two Зельник заявил, что разработчики GTA 6 добьются совершенства

Глава компании Take-Two Штраус Зельник рассказал о разработке новой части GTA. Об этом руководитель фирмы заявил в интервью, опубликованном на YouTube-канале Aarthi and Sriram.

Отвечая на вопрос о разработке очередной части Grand Theft Auto (GTA), Зельник отметил, что перед программистами и геймдизайнерами из студии Rockstar всегда стоят повышенные задачи. «Это вызов, с которым люди из Rockstar сталкиваются каждый раз, когда выходит новая версия Grand Theft Auto», — подчеркнул топ-менеджер.

По словам Зельника, создатели игры всегда стремятся к совершенству. Он пообещал, что в случае GTA 6 они его «обязательно добьются». Руководитель Take-Two, которая выступает издателем тайтлов серии GTA, заметил, что Rockstar приходится каждый раз реализовывать в играх то, что люди никогда до этого не видели.

В настоящий момент неизвестно, когда состоится анонс и релиз GTA 6. В августе 2022 года представители Rockstar заявили, что разработка новой части серии «идет полным ходом».

В конце мая представители Take-Two намекнули на скорый выпуск новой части GTA. В очередном финансовом отчете руководители компании отметили, что в 2024 году компания издаст несколько новаторских игр.