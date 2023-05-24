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16:56, 24 мая 2023Россия

Польским фурам оставят возможность проезда по одному российскому региону

Алиханов: польским перевозчикам оставят возможность проезда по Калининградской области

Фото: Jakub Orzechowski / Agencja Wyborcza.pl / Reuters

Польским фурам оставят возможность проезда по территории Калининградской области. Об этом заявил губернатор российского региона Антон Алиханов в Telegram.

Он подчеркнул, что польские компании составляют от 15 до 18 процентов от иностранных перевозчиков, доставляющих грузы в Калининградскую область. «С учетом нашей географии на регион не будет распространён запрет работы польских транспортных компаний», — написал Алиханов.

Губернатор добавил, что власти Калининградской области уже отработали этот вопрос с Минтрансом и российским МИД.

Ранее стало известно, что депутаты Госдумы единогласно приняли решение о запрете проезда польских фур по России. Помимо этого, грузовые компании из Польши не смогут заправляться топливом по российским ценам. По словам спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина, из-за принятых мер поляки недосчитаются около 8,5 миллиарда евро.

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Константин Лысяков
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Польским фурам оставят возможность проезда по одному российскому региону
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