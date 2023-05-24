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09:25, 24 мая 2023Мир

В Евросоюзе побоялись не успеть вовремя поставить Украине миллион снарядов

Politico: в ЕС усомнились в своей способности вовремя поставить Украине миллион снарядов

Фото: Serhii Nuzhnenko / Reuters

В Европейском союзе (ЕС) усомнились в способности европейской оборонной промышленности вовремя произвести миллион снарядов для отправки Украине. Об этом сообщает Politico.

По данным издания, предоставленные Вооруженным силам Украины (ВСУ) боеприпасы были получены напрямую из европейских арсеналов, которые на данный момент уже значительно истощены. При этом отмечается, что наращивание мощностей оборонной промышленности в сжатые сроки может оказаться непосильной задачей для членов ЕС.

В конце марта страны ЕС утвердили план передачи Украине миллиона снарядов в ближайшие 12 месяцев. Он состоит из трех шагов: «один миллиард на немедленные поставки, один миллиард на совместные закупки, один — на создание комиссии по резкому увеличению производственных возможностей» Европы. Тем не менее ряд западных СМИ отмечал, что страны объединения расходятся относительно того, как именно и на что тратить деньги.

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Глеб Бажуткин
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