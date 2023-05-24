Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
13:15, 24 мая 2023Интернет и СМИ

В Кремле ответили на вопрос о введении налогов для блогеров

Песков: у Кремля нет позиции по предложению Совфеда о введении налогов для блогеров

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

У Кремля нет позиции по предложению Совета Федерации ввести налогообложение для блогеров. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова передает ТАСС.

Отвечая на вопрос журналистов о мнении Кремля насчет взимания налогов с блогеров, Песков сказал, что не знаком с этой инициативой. «Какой-то специальной позиции по этому вопросу нет», — уточнил представитель Кремля.

О том, что Совфед предложил российскому правительству рассмотреть вопрос о введении налогообложения для блогеров, стало известно ранее 24 мая. По замыслу сенаторов, налоги будут взимать с физических лиц и организаций за деятельность в интернете, в том числе и блогерскую.

Перед этим глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил, что ведомство проведет новые проверки в отношении популярных российских блогеров о неуплате ими налогов. Этому предшествовало возбуждение уголовных дел об уклонении от уплаты налогов в отношении популярных блогерш Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, Александры Митрошиной и Елены Блиновской.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Наумова
Обсудить
Последние новости
Россия рассмотрит денонсацию договора с Украиной об использовании Азовского моря
Шойгу назвал число обучившихся военных специалистов с начала СВО
В Кремле заявили о проводимой в рамках спецоперации напряженной работе
Запуск южнокорейской ракеты «Нури» отложили
В Польше признали невозможность вступления Украины в НАТО
Российский аналог Google Play рассказал возможностях заработать на платформе
Совфед одобрил денонсацию Договора об обычных вооруженных силах в Европе
В парламенте Армении произошла потасовка между депутатами
В России захотели изменить подходы к налогообложению предпринимателей
Раскольническая ПЦУ перейдет на другой церковный календарь
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.