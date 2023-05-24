В Кремле ответили на вопрос о введении налогов для блогеров

Песков: у Кремля нет позиции по предложению Совфеда о введении налогов для блогеров

У Кремля нет позиции по предложению Совета Федерации ввести налогообложение для блогеров. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова передает ТАСС.

Отвечая на вопрос журналистов о мнении Кремля насчет взимания налогов с блогеров, Песков сказал, что не знаком с этой инициативой. «Какой-то специальной позиции по этому вопросу нет», — уточнил представитель Кремля.

О том, что Совфед предложил российскому правительству рассмотреть вопрос о введении налогообложения для блогеров, стало известно ранее 24 мая. По замыслу сенаторов, налоги будут взимать с физических лиц и организаций за деятельность в интернете, в том числе и блогерскую.

Перед этим глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил, что ведомство проведет новые проверки в отношении популярных российских блогеров о неуплате ими налогов. Этому предшествовало возбуждение уголовных дел об уклонении от уплаты налогов в отношении популярных блогерш Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, Александры Митрошиной и Елены Блиновской.