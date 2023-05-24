Мбаппе определился с будущим в ПСЖ

L'Equipe: нападающий Килиан Мбаппе не активирует опцию продления контракта с ПСЖ

Нападающий Килиан Мбаппе определился с будущим в «Пари Сен-Жермен». Об этом стало известно L'Equipe.

По информации источника, 24-летний футболист не планирует активировать опцию продления контракта с клубом до 2025 года. Таким образом, если Мбаппе не воспользуется возможностью до 31 июля 2023 года, то летом 2024 года он станет свободным агентом. При этом команда не станет выставлять его на трансфер, если игрок не продлит соглашение.

В декабре 2022 года появилась информация о желании Мбаппе покинуть ПСЖ. Футболист выразил желание уехать из Франции и перейти в более сильный чемпионат, даже если придется пойти на серьезное понижение зарплаты.

21 мая 2022 года ПСЖ объявил, что Мбаппе продолжит карьеру в клубе, хотя до этого у него была договоренность о переходе в «Реал».