Стало известно о минировании территории Белгородской области перед отходом ДРГ

Власти сообщили, что диверсанты заминировали территорию Белгородской области перед отходом

Украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) перед своим отходом заминировала территорию Белгородской области. Об этом сообщил глава Грайворонского городского округа Геннадий Бондарев, пишет ТАСС.

По его словам, на данный момент несколько групп специалистов ведут работы по разминированию в наиболее опасных местах. Диверсанты, продолжил Бондарев, оставили после себя очень много противопехотных мин и растяжек.

«Вот буквально недавно получил сообщение о том, что житель обнаружил у себя в огороде мину французского производства», — добавил глава округа.