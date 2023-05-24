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00:10, 24 мая 2023Наука и техника

В России изготовят три экспериментальных спутника

НПО Лавочкина изготовит три экспериментальных малых космических аппарата до конца года

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Три экспериментальных малых космических аппарата (МКА) изготовят до конца года в Научно-производственном объединении (НПО) имени Лавочкина (входит в «Роскосмос»). Об этом сообщили в госкорпорации, передает ТАСС.

«В текущем году в НПО Лавочкина планируется изготовить три экспериментальных космических аппарата, на которых предстоит отработать потоковую производственную линию», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках сотрудничества с Московским авиационным институтом (МАИ) специалистов НПО Лавочкина ждет программа, в которую войдет отработка практических навыков для организации серийного производства спутников на базе предприятия.

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Даниил Иринин
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