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11:09, 24 мая 2023Интернет и СМИ

Победитель шоу на ТНТ назвал различие между жителями Москвы и других городов

Звезда «Битвы экстрасенсов» Череватый: в Москве люди более зажатые, чем в других городах

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Участник популярного шоу «Битва экстрасенсов» и победитель «Новой битвы экстрасенсов» на канале ТНТ Влад Череватый заявил, что в Москве люди, узнающие его в общественных местах, реже подходят к нему, чем в других городах. Это различие он назвал в интервью «7 Дней».

По мнению звезды шоу на ТНТ, жители Москвы более зажаты, нежели жители других городов. «В провинции сразу подбегают, чтобы поздороваться, сфотографироваться, обнять. А в столице узнают — я же это вижу — но скорее телефон достанут, чтобы издали снять, чем сами подойдут», — поделился он.

Ранее Череватый позвал к себе на прием певицу и телеведущую Ольгу Бузову. Он заявил, что может поспособствовать значительному успеху в ее жизни.

Влад Череватый в участвовал в 22-м сезоне «Битвы экстрасенсов», где дошел до финала. В программе «Новая битва экстрасенсов» он занял первое место. Герой шоу утверждает, что взаимодействует с темными силами.

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Маргарита Щигарева
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