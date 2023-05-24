ВСУ 13 раз за день обстреляли городской округ в Белгородской области

Белгородский губернатор Гладков: ВСУ 13 раз за день обстреляли Шебекинский городской округ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 13 раз за день обстреляли Шебекинский городской округ в Белгородской области. Об этом сообщил глава российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

«Шебекинский городской округ был обстрелян 13 раз. Под минометный обстрел попали поселок Первомайский и село Середа, было выпущено десять снарядов. Обошлось без пострадавших и разрушений», — пояснил губернатор.

Помимо того, в Муроме и в поселке Маслова Пристань были зафиксированы три обстрела с беспилотников. Пострадавших и разрушений в результате атак нет.

Ранее Гладков сообщил, что беспилотник сбросил взрывное устройство на частный жилой дом в Новой Таволжанке Белгородской области. Упавшая с дрона взрывчатка не сдетонировала. Пострадавших и разрушений нет.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).