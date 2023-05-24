Женщина опоздала на работу на полчаса и столкнулась с неожиданной реакцией босса

TikTok-блогерша рассказала, что начальник вызвал полицию из-за ее опоздания на работу

Пользовательница TikTok под ником Porshia Vonne опубликовала ролик, в котором сообщила, что опоздала на работу и столкнулась с неожиданной реакцией начальника. По словам женщины, он вызвал полицию и обвинил ее в нападении.

Авторша видео рассказала, что босс отказался пустить ее на работу из-за того, что она опоздала на полчаса, и позвонил в полицию. «Он сказал копам, что я оскорбила его и причинила физический вред», — уточнила она. Блогерша заверила, что не трогала своего начальника и не пыталась унизить его словесно.

В следующем видео Porshia Vonne заявила, что отправилась в полицию, чтобы доказать свою невиновность. Как отметила пользовательница, она начала собирать доказательства того, что обвинения ее начальника являются ложными.

В комментариях многие пользователи встали на сторону блогерши. «Это безумие! Держись», «Мы с тобой, борись!» — поддержали ее подписчики.

Ранее другая пользовательница TikTok рассказала, что отправила резюме более чем 300 компаниям и получила неожиданный ответ. По словам женщины, часть работодателей посчитали ее слишком квалифицированным соискателем.