Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:25, 24 мая 2023Мир

Путин назвал виновных в мировом энергетическом и продовольственном кризисах

Путин: Запад виновен в мировом энергетическом и продовольственном кризисах

Фото: Алексей Филиппов / POOL / ТАСС

Запад виновен в мировом энергетическом и продовольственном кризисах, заявил президент России Владимир Путин. Его цитирует ТАСС.

По словам Путина, желание Запада сохранить доминирующую роль в мире сопровождается «наращиванием военного потенциала, бесцеремонным вмешательством во внутренние дела других стран, а также попытками извлечь односторонние преимущества из спровоцированных рядом западных государств энергетического и продовольственного кризисов».

Ранее Путин назвал противников России недоумками с неоколониальными идеями. Российский лидер отметил, что старания этих людей напрасны, они не понимают, что агрессией они не добьются разобщения российского народа, поскольку национальное многообразие страны делает ее сильнее.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Глеб Бажуткин
Обсудить
Последние новости
Белгородскую область атаковали беспилотники
Десятки бездомных семей выселят из отеля в Лондоне из-за тура Бейонсе
Массовая авария произошла на МКАД
Япония отказалась выводить спутник на новой ракете H3
Оценено влияние опасного природного явления на Россию
Путин назвал виновных в мировом энергетическом и продовольственном кризисах
В Москве полиция оцепила территорию из-за найденной гранаты у жилого дома
В кабмине не поддержали освобождение от мобилизации всех предпринимателей
Один человек пострадал при обстреле приграничного российского региона ВСУ
Недовольная переносом рейса женщина напала на работницу авиакомпании и избила ее
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.