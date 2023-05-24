Путин назвал виновных в мировом энергетическом и продовольственном кризисах

Путин: Запад виновен в мировом энергетическом и продовольственном кризисах

Запад виновен в мировом энергетическом и продовольственном кризисах, заявил президент России Владимир Путин. Его цитирует ТАСС.

По словам Путина, желание Запада сохранить доминирующую роль в мире сопровождается «наращиванием военного потенциала, бесцеремонным вмешательством во внутренние дела других стран, а также попытками извлечь односторонние преимущества из спровоцированных рядом западных государств энергетического и продовольственного кризисов».

Ранее Путин назвал противников России недоумками с неоколониальными идеями. Российский лидер отметил, что старания этих людей напрасны, они не понимают, что агрессией они не добьются разобщения российского народа, поскольку национальное многообразие страны делает ее сильнее.