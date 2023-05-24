Слушания о передаче России осужденной в Минске Сапеги перенесли на 1 июня

Суд в Москве перенес на 1 июня слушания о передаче из Минска осужденной Сапеги

Пресненский суд Москвы перенес на 1 июня рассмотрение представления первого заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России о передаче осужденной в Минске россиянки Софьи Сапеги для отбытия наказания в России. Об этом сообщает ТАСС.

Слушания пройдут без участия самой подсудимой, которая отбывает наказание в Белоруссии. Изначально рассмотрение должно было пройти 24 мая.

Белорусская Генпрокуратура удовлетворила ходатайство осужденной о ее передаче в Россию для дальнейшего отбывания наказания.

Софья Сапега была задержана 23 мая 2021 года вместе с Романом Протасевичем, бывшим главредом оппозиционного Telegram-канала NEXTA, признанного в Белоруссии террористической организацией. Самолет, на котором они летели в Вильнюс, экстренно приземлился в Минске. Оба были задержаны. Вскоре она призналась, что вела Telegram-канал, в котором публиковались личные данные белорусских силовиков. 6 мая 2022 года Гродненский областной суд Белоруссии приговорил Сапегу к шести годам колонии общего режима.