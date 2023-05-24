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13:58, 24 мая 2023Забота о себе

Нутрициолог назвала способ быстро похудеть к лету

Нутрициолог Надежда Чернышова: чтобы безопасно похудеть к лету, нужно заняться бегом

Фото: Unsplash

Чтобы безопасно похудеть к лету, нужно изменить свои привычки и отказаться от низкокалорийных диет, считает нутрициолог, терапевт Надежда Чернышова. Способ быстро сбросить вес она назвала в беседе с «Вечерней Москвой».

По словам специалистки, после диет с резким ограничением калорий вес возвращается. «Пытайтесь не похудеть, а прийти в хорошую физическую форму, укрепить мышцы, ввести принципы правильного питания и физической активности не к лету, а на постоянной основе. Тогда постепенно, медленными шагами можно сбросить вес до приемлемого и сохранить свое здоровье», — объяснила она.

Для снижения жировой массы, продолжила Чернышова, следует заняться аэробными нагрузками: бегом, ходьбой, ездой на велосипеде, греблей. Кроме того, она рекомендовала при похудении обращать внимание на рацион. «В диете должно быть достаточно белковых продуктов, а чтобы мышцы не уходили, нужно нагружать их, то есть заниматься физическими нагрузками», — заключила Чернышова.

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Александра Лисица
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